SEOUL - Aktris Choi Ji Woo mengumumkan jenis kelamin bayi yang tengah dikandungnya, lewat situs penggemar resmi miliknya, pada 6 Mei 2020. Dalam unggahannya, dia membagikan foto dan surat bertulisan tangan untuk penggemar.

Dalam foto yang dibagikannya, aktris 44 tahun itu memamerkan perut buncitnya dalam balutan gaun tanpa lengan berwarna putih dengan hiasan pada kepalanya. Mengumbar senyum bahagia, tangan kirinya tampak memegang balon berbentuk bayi.

Sementara tangan kanannya memegang dua balon bertuliskan ‘baby girl’ alias bayi perempuan. Dalam surat tulisan tangan yang ditulisnya, Choi Ji Woo mengaku, hanya tersisa 2 minggu ke depan hingga dia resmi menjadi seorang ibu.

“Hamil di usia yang tak lagi muda ditambah pandemi Corona pula, aku sangat salut pada para ibu Korea. Aku berharap, para ibu hamil yang tengah mempersiapkan persalinannya bisa berkaca padaku, si ikon hamil telat ini,” ujarnya bernada seloroh.

Pada akhir keterangannya, dia berjanji untuk membentuk keluarga bahagia dengan selalu bersyukur. Dia juga berterima kasih atas dukungan para penggemar untuk kehamilannya selama ini.

“Aku berharap, membawa kabar baik lainnya untuk kalian setelah melahirkan nanti. Dari Ji Woo di bulan Mei,” katanya.

Choi Ji Woo mengumumkan kehamilan pertamanya pada Desember 2019, setelah menikah dengan pria non-selebriti pada Maret 2018. Sejak berkeluarga, aktris Stairway to Heaven tersebut memutuskan untuk rehat dari dunia hiburan.

Drama The Most Beautiful Goodbye yang dirilis tvN pada 2017 merupakan proyek terakhirnya di layar kaca. Dia sempat menjadi cameo dalam drama populer tvN, Crash Landing on You.*

(SIS)