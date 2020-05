SEOUL - Ong Seong Wu akan berkolaborasi dengan penyanyi veteran Baek Ji Young dalam single duet berjudul Any Words. Hal itu diumumkan Tri-Us Entertainment selaku agensi yang menaungi pelantun Like Being Hit by a Bullet itu.

“Baek Ji Young dan Ong Seong Wu akan merilis lagu duet Any Words pada 12 Mei 2020, pada pukul 18.00 KST. Lagu itu memiliki lirik realistis dengan ekspresi sedih dari kedua penyanyinya,” ungkap agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Senin (4/5/2020).

Baek Ji Young pernah merilis sejumlah lagu duet yang begitu populer di pasaran. Sebut saja lagu My Ear’s Candy yang begitu ikonik atau Garosugil at Dawn. Sementara bagi Ong Seong Wu ini akan menjadi proyek duet perdananya.

Kabar baik lainnya untuk penggemar adalah Ong Seong Wu dan Baek Ji Young akan merilis sneak peak proses rekaman lagu tersebut sebelum resmi dirilis nantinya. Video sneak peak itu akan dirilis pada 5 Mei mendatang sekitar pukul 18.00 KST.*

(SIS)