SEOUL - Idol Ong Seong Wu memilih Jo Jung Suk sebagai aktor yang ingin dia ajak beradu akting di masa depan. Alasannya, aktor Doctor Playlist itu memiliki gaya berakting yang sangat unik.

“Dia juga terlihat sangat keren saat berakting. Aku sangat penasaran apa yang bisa kuperlihatkan kalau bekerja bersamanya,” ujarnya dalam wawancara bersama TMI News seperti dikutip dari Soompi, Kamis (26/3/2020).

Selain Jo Jung Suk, mantan personel Wanna One ini mengaku sangat mengagumi dua rekannya dalam Traveler 2: aktor Ahn Jae Hong dan Kang Ha Neul. “Aku berharap bisa mengikuti jejak mereka (sebagai aktor),” ungkapnya.

Aktor 24 tahun ini memulai karier aktingnya lewat drama Moments of 18. Meski proyek debut, namun aktingnya dalam proyek itu dinilai sukses hingga dia kembali mendapat tawaran untuk membintangi drama baru JTBC, Chances of Going from Friends to Lovers.

Dalam wawancaranya bersama Radio Star, Ong Seong Wu mengaku, sempat merasa ketakutan saat pertama kali berakting. Dia khawatir, orang-orang menganggap miring statusnya sebagai idol yang ingin menjajali dunia akting. "Ketika pertama kali berada di depan kamera, aku diam membeku. Aku merasa seperti terpenjara dan tak bisa berhenti berpikir bahwa orang-orang memerhatikanku. Aku merasa, kamera adalah musuh besarku," katanya. Namun, ketidaknyamanan itu bisa dilewatinya berkat aktor dan kru produksi drama yang dibintanginya saat itu. "Kami bersenang-senang saat syuting dan itu sangat membantu mengurangi rasa gugupku."