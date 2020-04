SEOUL - Popularitas Hospital Playlist berdampak positif pada soundtrack mereka. Aloha yang dibawakan Jo Jung Suk untuk Hospital Playlist berhasil merajai Gaon Chart edisi 12-18 April 2020.

Aloha menggeser Start milik Gaho yang sudah berminggu-minggu memuncaki Gaon Chart. Aloha mengumpulkan 38,780,656 poin, sementara Start mendapat 30,472,705.

Start kalah tipis dari Bloom milik MC The Max yang menjadi runner up pekan ini. Bloom memperoleh 30,532,357 poin, sementara Star di peringkat 3 meraup 30,472,705 poin.

Dari jajaran pendatang baru, APINK menjadi satu-satunya new entry di top 10 pekan ini. Lagu anyar mereka, Dumhdurum berhasil menduduki peringkat 4 dengan 29,944,369 poin.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 12-18 April 2020:

1. Jo Jung Suk - "Aloha" - 38,780,656 Points

2. MC The Max - "Bloom" - 30,532,357 Points

3. Gaho - "Start" - 30,472,705 Points

4. A Pink - "Dumhdurum" - 29,944,369 Points

5. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 24,786,883 Points

6. Zico - "Any Song" - 23,068,065 Points

7. Ha Hyun Woo - "Diamond" - 21,163,188 Points

8. Kim Feel - "Someday, The Boy" - 20,697,397 Points

9. ITZY - "WANNABE" - 18,380,322 Points

10. Changmo - "METEOR" - 18,030,389 Points

