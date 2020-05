LOS ANGELES - Kylie Jenner mengungkapkan rasa takutnya lantaran tetangganya ternyata positif covid-19. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah teaser acara Keeping Up With the Kardashian.

Kylie mengungkapkan bahwa tetangganya di daerah Calabasas melakukan tes dan ternyata hasilnya positif corona setelah mereka melakukan liburan ke Italia, sontak hal inipun membuat Kylie menjadi ketakutan.

"Sungguh menakutkan saat seseorang yang dekat dengan rumahmu melakukan tes dan positif (Corona)," ujar Kylie Jenner dalam teaser 'Keeping Up With the Kardashian'.

Kylie Jenner sendiri diberitakan The Sun tengah melakukan karantina mandiri di kediamannya bersama dengan Travis Scott dan juga Stormi.

Kylie selama ini mendapatkan julukan yang negatif, yaitu covidiot.

Julukan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, Kylie Jenner disebut kerap melanggar aturan lockdown dan ia seolah tak peduli dengan hal tersebut dan berpergian seolah tak ada apa-apa.

