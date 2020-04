NEW DELHI - Kabar duka datang dari dunia Bollywood yang kehilangan salah satu aktor terbaiknya, Irrfan Khan. Bintang Life of Pi itu meninggal dunia di usia 53 tahun pada 29 April 2020.

Irrfan mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Mumbai, India setelah berjuang melawan tumor neuroendokrin sejak 2018.

Semasa hidupnya, karier Irrfan sebagai aktor sangat gemilang. Ia berhasil membuktikan kemampuan aktingnya dengan menembus perfilman Hollywood.

Irrfan memulai kariernya pada tahun 1988 sebagai cameo di film Salaam Bombay. Namun kariernya melejit usai membintangi film peraih Piala BAFTA, The Warrior pada 2001.

Irrfan mulai sukses menembus Hollywood saat membintangi film Slumdog Millionaire di tahun 2008. Dalam film itu, ia berperan sebagai inspektur polisi.

Setelah film itu, Irrfan mulai menghiasi film Hollywood terkenal. Diantaranya adalah The Amazing Spider-Man, New York, I Love You, The Lunch Box hingga film peraih Oscar, Life of Pi.

Pada 2015, Irrfan juga pernah membintangi film Jurassic World. Ia pun masih sempat berkarya menjelang tutup usia lewat film Angrezi Medium pada tahun 2020. Film berbahasa India itu menjadi persembahan terakhirnya.

