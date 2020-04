JAKARTA - Imbas pandemi corona dirasakan cukup besar oleh Vidi Aldiano. Seharusnya, ia masih rutin menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Namun sayangnya hal tersebut urung dilakukan.

Sebelumnya, Vidi Aldiano menjalani operasi kanker ginjal pada Desember 2019 di Singapura, dan kini ia semestinya masih harus bolak-balik Singapura.

"Gue seharusnya sudah ada di Singapura lagi untuk check up. Karena gue sekarang masih check up kan," kata Vidi Aldiano di saluran YouTube Luna Maya

Kondisi pandemi corona yang mendunia saat ini membuat Vidi Aldiano dilarang terbang ke Singapura.

"Tapi karena kondisi sekarang gue enggak bisa, dan dari Singapura lumayan agak bingung harus melakukan apa," lanjutnya.

Vidi semakin pusing lantaran dokternya di Singapura juga melarang Vidi untuk memeriksakan kesehatan di rumah sakit Indonesia karena wabah corona.

"Karena kalau gue ke rumah sakit di Jakarta dan gue terpapar Corona, it would be bad for me. Karena gue punya sejarah (Ada penyakit penyerta)" jelas Vidi Aldiano.

Meskipun begitu, Vidi mengaku cukup senang lantaran kini ia menjadi semakin dekat dengan keluarganya.

"Gue senang ya sekarang di rumah aja dan di kelilingi tim gue. Ada adik gue, kadang ayah ibu juga ke sini," ucapnya.

(edh)