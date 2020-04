JAKARTA - Rian Ekky Pradipta terus menunjukkan ketertarikannya pada musik K-Pop. Kali ini, Rain mengungkapkan kecintaannya pada lagu-lagu band Korea, DAY6.

Lewat sebuah tweet pada Rabu, 29 April 2020, Rain memperlihatkan dirinya tengah mendengarkan lagu lawas DAY6, Letting Go. Melihat dari caption yang ditulis vokalis D'Masiv ini, Letting Go tampaknya cukup menyentuh hati Rian.

"{Keambyaran} pagi ini," tulis Rian singkat.

Kicauan Rian itu langsung disambut beragam respons fans DAY6. Ada yang gembira mengetahui Rian ikut mendengarkan lagu band JYP Entertainment tersebut, tapi ada juga yang menyarankan sang musisi untuk mendengarkan lagu-lagu lain DAY6.

"Bang dengerin letting go yang rebooted version juga enak," saran @DanightDayniel.

"Emng enak bgt tuh lagu. Yang When you love someone juga dong hyung," sambung @sssuciii.

"Bang dengerin yg lain juga ditunggu covernya abis itu," tambah @wonpille_.

Dalam Live Instagram bersama Okezone, Rian sudah sempat mengatakan kesukaannya pada lagu-lagu Jae cs. "DAY6 lagu-lagunya bagus-bagus tuh. Salah satunya You Were Beautiful," tuturnya.

