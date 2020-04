SEOUL - Aktor The World of the Married, Park Hae Joon mendapatkan kejutan manis dari sahabat sekaligus lawan mainnya dalam drama Arthdal Chronicles. Mereka mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting sang aktor.

Seorang sumber mengatakan, coffee truck itu dikirimkan oleh 10 aktor Arthdal Chronicles: Park Jin, Go Jae Chun, Song Yoo Taek, Choi Young Joon, Ki Do Hoon, Hwang Hee, Park Hyung Soo, Jung Woo, Hwang Min Ho, dan Lee Ho Cheol.

"Mereka mengirimkan kejutan itu untuk menyemangati Park Hae Joon saat syuting," ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Selasa (28/4/2020).

Bersama coffee truck tersebut, sepuluh aktor itu menyelipkan sebuah banner yang berbunyi: "Bukan sebuah dosa kan mencintai dua tim sekaligus? Kejutan dari tim Arthdal Chronicles yang selalu memerhatikanmu."

Park Hae Joon berperan sebagai Moo Baek dalam Arthdal Chronicles. Sementara dalam The World of the Married, dia berlakon sebagai Lee Tae Oh, seorang suami yang berselingkuh dan menikahi perempuan selingkuhannya.

Serial baru JTBC itu berpotensi untuk menyingkirkan rekor SKY Castle sebagai drama dengan rating tertinggi di sejarah industri TV kabel Korea Selatan. Episode terakhir The World of the Married mencatatkan rating 22,91 persen.

Sementara rating tertinggi SKY Castle yang juga ditayangkan JTBC menuai 23,78 persen. Sejauh ini, drama tersebut masih menjadi penguasa drama TV kabel dengan rating tertinggi.*

