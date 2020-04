SEOUL - Lee Tae Oh menjadi salah satu karakter yang paling dibenci di drama The World of the Married. Dampaknya, Park Hae Joon sebagai pemeran Lee Tae Oh pun kena getahnya.

Banyak hujatan diterima Park Hae Joon karena sosok Lee Tae Oh. Aktor kelahiran 1976 tersebut sampai harus menghindari komentar-komentar netizen di sosial media untuk menjaga kesehatan mentalnya.

"Maaf aku harus mengatakan ini, tapi aku tidak membaca komentar setelah episode pertama tayang. Aku pikir membaca komentar akan mengejutkanku dan memutuskan bahwa lebih baik untuk tak membacanya setelah episode 1 dan 2 tayang," kata Park Hae Joon.

Baca Juga:

- Soal Adegan KDRT di The World of the Married, Kim Hee Ae Pastikan Aman

- Ganindra Bimo Ungkap Penyesalan Terbesar Usai Andrea Dian Terpapar Covid-19

Park Hae Joon tak mau dipusingkan dengan komentar netizen dan ingin fokus menjalani syuting. Meski demikian, ada saat-saat dimana sang aktor tak bisa menghindari komentar-komentar jahat netizen yang kesal pada karakternya.

"Kupikir, akan lebih baik untuk memikirkan adegan yang harus kujalani saat syuting dan menjauh dari komentar-komentar itu," kata Park Hae Joon.

"Tapi, ada saat-saat ketika aku membaca komentar itu atau orang-orang mengirimkannya padaku. Tapi aku cepat-cepat melupakannya dengan menutup telinga dan melakukan squatjam 50 kali," tambahnya.

Meski dibenci karena karakternya, namun Park Hae Joon mengakui jika orang-orang jadi lebih mengenalnya sekarang ketika ia berada di tempat publik. "Ketertarikan mereka kadang terasa membebani," tuturnya.

(LID)