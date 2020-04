JAKARTA - Boy William mengajak Barbie Kumalasari berbincang dari rumah masing-masing melalui video call. Keduanya membahas tentang kehidupan di saat pandemi corona berlangsung.

Di tengah percakapan, Boy terfokus pada wajah Barbie yang lengkap dengan riasannya kendati waktu sudah menunjukkan malam hari dan hanya berada di rumah saja.

"Lo mau tidur apa mau disko, gila?" kata Boy dilansir dari tayangan YouTube pribadinya, Selasa (28/4/2020).

"Kalau gue stres, gue enggak cuci muka," jawab Barbie.

Boy kemudian meminta Barbie untuk mencuci wajahnya. "Ini kita di rumah aja, semua orang juga enggak ada yang dandan-dandan," katanya.

Akhirnya Barbie menuruti perkataan Boy. Ia membawa serta ponselnya ke kamar mandi dan memperlihatkan prosesnya membersihkan riasan wajahnya.

Ketika melihat wajah Barbie tanpa riasan, Boy langsung terkejut karena menganggapnya berbeda dari wajah biasanya.

"Gila ini muka elo tanpa make up? oh my God anjr*t, beda banget. Ancur gila," kata Boy.

Tak terima wajahnya disebut hancur tanpa riasan, istri Galih Ginanjar itu membela diri. Menurutnya wajah polosnya itu bak boneka Jepang.

"Ancur dari mana bukannya tambah kece gue Boy? Tuh lo lihat muka gue, kayak boneka Jepang kan?" kata Barbie.

"Bercanda-bercanda, bagus," kata Boy mencoba menghibur Barbie.

