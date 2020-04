SEOUL - Kim Dong Jun dan Kim Jae Kyung akan beradu akting dalam sebuah proyek layar lebar berjudul Way Station. Bersama kedua aktor tersebut, juga bergabung Yoon Yoo Sun, Heo Jung Min, dan Jin Ye Sol.

Film melodrama ini berkisah tentang Seung Hyun (Kim Dong Jun) yang kehilangan ingatannya setiap hari karena penyakit Alzheimer. Dia kemudian bertemu Ji Ah (Kim Jae Kyung), pasien kanker stadium akhir.

Misi Ji Ah adalah membuat Seung Hyun yang mengidap Alzheimer bisa mengingatnya. Film yang disutradarai Kim Jung Min itu akan memulai syuting pada semester I-2020.

Selain layar lebar, Kim Dong Jun juga akan disibukkan dengan proyek drama terbarunya bersama Ong Seung Wu dan Shin Ye Eun. Drama berjudul Chances of Going from Friends to Lovers itu berkisah tentang pria dan wanita yang saling memendam cinta sepihak selam 10 tahun.

Sementara itu, Kim Jae Kyung terakhir kali berperan dalam drama SBS, The Secret Life of My Secretary. Berperan sebagai Veronica Park yang ikonik, dia beradu akting dengan Kim Young Kwang, Jin Ki Joo, dan Koo Ja Sung.*

