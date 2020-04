SEOUL - Im Soo Hyang, Ha Seok Jin, Ji Soo, dan Hwang Seung Eon akan beradu akting dalam drama terbaru MBC, When I was the Prettiest. Soo Hyang dipercaya untuk menghidupkan peran sebagai Oh Ye Ji.

Dia merupakan perajin keramik yang terjebak cinta segitiga dengan kakak beradik, Seo Jin (Ha Seok Jin) dan Seo Hwan (Ji Soo). Seo Jin digambarkan sebagai perally yang ambisius dengan kariernya.

Namun ketika bertemu Oh Ye Ji untuk pertama kali di bengkel seni sang ayah dia tertarik padanya. Sementara Seo Hwan diceritakan mencintai Oh Ye Ji sejak masih kuliah. Namun cinta itu harus kandas ketika ayahnya menolak hubungan tersebut.

Sementara karakter Carrie Jeong, mantan kekasih dan rekan kerja Seo Jin akan diperankan oleh aktris Hwang Seung Eon. Dia sangat mencintai Seo Jin hingga tak mampu melepaskannya meski mereka telah berpisah.

Drama When I was the Prettiest akan bertutur tentang takdir kejam kakak beradik yang mencintai perempuan yang sama. Lewat kisah cinta mereka, drama ini membagikan pelajaran tentang bagaimana seseorang berusaha sembuh dari luka hidupnya.

"Kami optimistis dengan drama ini karena memiliki sederet aktor populer dan bertalenta di dalamnya. Kami akan menghadirkan drama yang akan membius penonton lewat layar kaca," katanya.

Drama When I was the Prettiest akan digarap oleh Oh Kyung Hoon, sutradara di balik serial Bad Thief, Good Thief. Sementara skenarionya diserahkan kepada Jo Hyun Kyung, penulis di balik drama Grand Prince.

Sementara itu, MBC dijadwalkan untuk menayangkan When I was the Prettiest pada Agustus mendatang.*

