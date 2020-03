SEOUL - Ha Seok Jin tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke layar kaca. Ilgan Sports melaporkan, aktor 38 tahun itu ditawari untuk menjadi pemeran utama dalam drama terbaru MBC, When I was the Prettiest.

Terkait kabar tersebut, C-JeS Entertainment agensi sang aktor memberikan klarifikasi mereka. Agensi itu tak menampik, kalau aktor Radiant Office tersebut mendapatkan tawaran tersebut.

“Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ungkap C-JeS Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Kamis (5/3/2-2020).

Jika Ha Seok Jin menerima tawaran membintangi When I was the Prettiest, maka dia akan berperan sebagai Seo Jin. Dia digambarkan sebagai pria yang harus menghadapi hal tragis karena keinginan dan rasa sepinya.

Seo Jin merupakan suami Oh Ye Ji, seorang perempuan yang sangat terbuka terbuka tentang perasaannya. Di tengah keterpurukan keluarganya, dia berusaha untuk menjadi pribadi yang ceria dan penuh semangat.

Serupa dengan Ha Seok Jin, Im Soo Hyang juga tengah didekati untuk berperan sebagai Oh Ye Ji. Sementara aktor Yoon Kyun Sang ditawari untuk berperan sebagai Seo Hwan, saudara laki-laki Seo Jin. Dia bertemu kembali dengan cinta lamanya yang kini malah menjadi kakak iparnya. Sebelum menikahi Seo Jin, Oh Ye Ji lebih dahulu dekat dengan Seo Hwan. Namun hubungan mereka tak berjalan mulus. Proyek terakhir Ha Seok Jin di layar kaca adalah saat dia menjadi cameo dalam drama Crash Landing on You. Dia berperan sebagai Ri Moo Hyuk, kakak laki-laki Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) yang rela meninggalkan kecintaannya pada dunia musik demi keinginan ayahnya. Sementara itu, drama When I was the Prettiest dijadwalkan mulai tayang di MBC pada Agustus 2020.*