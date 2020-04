SEOUL - Drama The World of the Married kini tengah digemari para penikmat K-Drama. Namun, kemunculan akting Lee Kyung Young ternyata memicu aksi pemboikotan drama tersebut.

Hal ini disebabkan masa lalu sang aktor. Dilansir dar Koreaboo, Lee Kyung Young pernah ditangkap dan diadili terkait prostitusi anak di bawah umur pada tahun 2002.

Catatan persidangan menyatakan bahwa Lee Kyung Young memanipulasi dan mengeksploitasi seorang calon aktris di bawah umur berinisial L.

Baca Juga:KUIS : Lagu Debut Black Pink Mana yang Pilihan Kamu?

Lee Kyung Young terbukti berhubungan seks dua kali dengan perempuan itu dengan dalih akan memberi peran di film selanjutnya. Ia melakukannya secara sadar dan mengetahui bahwa usia perempuan itu masih remaja.

Ketika itu, pengadilan tak memutuskan Lee Kyung Young bersalah untuk beberapa pertemuan, tapi ia diputuskan bersalah atas kasus prostitusi pada salah satunya.

Lee Kyung Young dipenjara 10 bulan dengan masa percobaan dua tahun dan memberikan layanan masyarakat sebanyak 160 jam. Pada tahun 2004, Bintang Vagabond itu juga diminta membayar biaya perawatan psikologi korban.

Pasca persidangan, Lee Kyung Young tak bisa tampil di layar kaca karena menerima kritik dari masyarakat Korea. Kemudian pada 2011, ia mulai membintangi film dan drama lagi.

Kini akting Lee Kyung Young di The World of the Married pun menuai kontroversi karena kejahatan yang pernah dilakukannya. Hal itu terlihat jelas dari komentar penonton di channel YouTube JTBC yang memprotes kehadiran sang aktor.

(edh)