JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Dahlia Poland yang kini mengandung anak ketiga dari pernikahannya dengan Fandy Christian. Hal itu diumumkan sang aktris melalui Instagram, pada 22 April silam.

Dalam foto yang diunggahnya, Dahlia tampak berpose dengan dua buah hatinya, James dan Lona. Aktris 23 tahun itu menjelaskan bahwa kehamilan ketiga itu tak direncanakannya.

"Saudara lagi? Yeah! Kita tak pernah merencanakan memiliki bayi lagi. Ini kehamilan yang di luar ekspektasi," kata Dahlia dalam penjelasan unggahannya.

Dia menambahkan, "Tapi Tuhan percaya dan kita terima dengan senang hati hadiah untuk ketiga kalinya ini. Kita sudah mencintaimu sayang."

Baca juga: Proses Panjang Dahlia Poland Melahirkan Anak Kedua

Kabar serupa juga diumumkan sang suami, Fandy Christian lewat Instagram. Dalam unggahannya, dia berpose bersama Dahlia yang memamerkan hasil USG.

"Peace heaven on earth (damai surga di bumi), soon bakalan berlima kita. Terima kasih Tuhan atas kepercayaanMu. Sehat-sehat terus ya kamu. Baby boy or baby girl ya?"

Kabar kehamilan tersebut membuat seorang netizen penasaran dengan target jumlah anak yang diinginkan Dahlia dan Fandy. Terkait hal itu, sang aktris menjawab, "Targetnya dua. Tapi garis finish-nya malah kelewatan."

Sederet sahabat pun menyambut kabar kehamilan Dahlia Poland itu dengan sukacita. "Duh, bahagia banget untuk kalian guys. Tapi bukan berarti gue mau tambah (anak). Sehat-sehat ya," kata Sharena Delon.*

Baca juga: Pelihara Anak Anjing, Rina Nose Kembali Tuai Protes Warganet

(SIS)