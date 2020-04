SEOUL - Aktris Kim Hye Soo mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting Once Again. Hal itu dipamerkan Lee Sang Yeob, aktor utama dalam drama itu lewat unggahannya di Instagram, pada 21 April 2020.

Dalam banner coffee truck itu tertulis "Untuk staf dan aktor Once Again, syutinglah dengan sehat dan aman! Dari Kim Hye Soo." Lee Sang Yeob kemudian berterima kasih atas hadiah spesial yang dikirimkan seniornya itu.

"Terima kasih Jung Geum Ja (karakter Kim Hye Soo dalam drama Hyena). Enggak sabar menunggu film The Day I Died keluar. Ini adalah lokasi syuting Once Again," ujarnya sebagai keterangan foto.

Lee Sang Yeob beradu akting dengan Kim Hye Soo dalam film The Day I Died. Kisahnya tentang seorang detektif yang menyelidiki kasus hilangnya seorang perempuan saat badai.

Namun sebelum perempuan itu menghilang dia meninggalkan surat bunuh diri. Film tersebut telah menyelesaikan syuting sejak November 2019 dan tengah menunggu jadwal rilisnya.*

(SIS)