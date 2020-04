SEOUL - Aktor Melo is My Nature, Lee Yoo Jin resmi bergabung dengan Blossom Entertainment setelah menyelesaikan kontrak eksklusifnya dengan Namoo Actors. Hal itu diumumkan agensi tersebut lewat keterangan resminya pada 20 April 2020.

Lee memulai debutnya sebagai aktor pada 2013 lewat drama Goddess of Fire. Dari situ, dia kemudian membintangi sederet drama lainnya, termasuk Be With You dan Familiar Wife.

Terakhir, dia tercatat sebagai salah satu aktor yang membintangi drama terbaru SBS, Do You Like Brahms?. Dalam drama itu, dia dipercaya untuk menghidupkan lakon Yoon Dong Yoon, seorang instruktur biola.

Dengan begitu, sang aktor kini berada satu payung dengan deretan aktor ternama Korea lainnya. Park Bo Gum, Song Jong Ho, Im Joo Hwan, Go Chang Suk, Jung Moon Sung, Jung So Min, dan Cha Tae Hyun adalah beberapa di antaranya.*

