LOS ANGELES - Kabar duka datang dari dunia animasi. Sutradara Gene Deitch, animator Tom & Jerry dan Popeye meninggal dunia di usia 95 tahun.

Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Gene, Petr Himmel. Kepada Associated Press, Petr mengabarkan jika Gene meninggal secara mendadak pada Kamis, 16 April 2020 di apartemennya.

Gene meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak dari pernikahan pertamanya. Mengikuti jejak sang ayah, ketiga buah hati Gene juga merupakan seorang kartunis.

Melansir Dailymail, Selasa (21/4/2020), Gene pernah menyutradara 13 episode Tom & Jerry dan beberapa dari series Popeye. Tak hanya kartun-kartun animasi legendaris tersebut, Gene juga menjadi sutradara film animasi.

Pemilik nama asli Eugene Merrill Deitch ini berhasil memperoleh Academy Awards kategori Best Animated Short Film pada 1960 lewat Munro.

Kepergian Gene meninggalkan duka mendalam pada dunia. Netizen terutama berterima kasih karena Gene telah menemani masa kanak-kanak mereka dengan karya-karyanya.

"Terima kasih telah membuat masa kecil kami luar biasa dan masa dewasa kami penuh meme #RIPGeneDeitch (1924-2020)," tulis @Simba_Since1995.

