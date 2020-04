SEOUL - Boyband JYP Entertainment, GOT7 resmi comeback dengan mini album terbarunya, DYE pada Senin, 20 April 2020. Mini album ini mengusung Not By The Moon sebagai title track.

GOT7 mengusung konsep baru di comeback kali ini. Hal tersebut pula lah yang sempat membuat Jinyoung cs khawatir.

"Sepanjang waktu kami menggarap album ini, kami terus khawatir soal apakah fans akan menyukai ini atau tidak," ungkap GOT7 seperti dikutip dari Soompi, Selasa (21/4/2020).

Namun, kekhawatiran GOT7 tersebut tak terjadi. Fans menunjukkan antusiasme mereka sejak awal boyband berisi 7 member itu merilis teaser comeback mereka.

Mendapat respons positif, GOT7 pun merasa kerja keras mereka terbayar. GOT7 berharap fans akan benar-benar menyukai lagu-lagu di album DYE ini.

"Kami mencoba banyak hal baru dan menjajal tantangan baru untuk menunjukkan sisi lain kami. Album dan konsep kami untuk comeback kali ini benar-benar berbeda dari yang pernah dilakukan GOT7 sebelumnya," pungkas mereka.

