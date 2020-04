SEOUL - Nama Han So Hee tengah ramai diperbincangkan. Perannya sebagai Yeo Da Kyung, seorang pelakor di drama The World of the Married berhasil menarik perhantian pecinta drama Korea.

Dalam wawancara dengan Grazia Korea belum lama ini, Han So Hee menyebut sosok Yeo Da Kyung sangat lah berbeda darinya di kehidupan nyata. Kepribadian Han So Hee dan Yeo Da Kyung disebutnya sangat bertolak belakang.

"Da Kyung cukup jauh dan pendiam, tapi aku lebih gampang bergaul dan santai darinya," ujar Han So Hee seperti dikutip dari Soompi, Jumat (17/4/2020).

"Aku suka bicara dengan orang-orang dan aku tipe yang cepat berteman dengan orang-orang yang belum kukenal dengan baik," sambungnya.

Selain itu, Yeo Da Kyung disebut Han So Hee terlalu tergesa-gesa dalam bertindak. Hal itu bertolak belakang dengan kebiasaannya yang cenderung memikirkan segala kemungkinan sebelum mengambil tindakan.

"Da Kyung adalah tipe emosional. Dibandingkan dengannya, aku lebih berpikir secara rasional saat membuat keputusan. Aku bukan tipe yang bertindak gegabah," pungkasnya.

The World of the Married menceritakan kehidupan rumah tangga dan perselingkuhan antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, serta Yeo Da Kyung. Selain Han So Hee, drama ini juga dibintangi oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

