SEOUL - JYP Entertainment telah mengonfirmasi rencana comeback DAY6. Grup pelantun Sweet Chaos tersebut akan comeback pada 11 Mei 2020.

Usai rencana comeback-nya dikonfirmasi, personel DAY6 mulai melakukan promosi diri. Jae, gitaris DAY6, menggoda penggemar dengan sedikit bocoran tentang album baru bandnya.

"Album ini akan gila," kicau Jae di Twitter, Senin (20/4/2020).

Meskipun tak menjelaskan detail tentang albumnya, namun bocoran singkat Jae tersebut langsung menuai respons penggemar. Saat berita ini ditulis, tweet itu sudah mendapat lebih dari 19 ribu RT, 55 ribu likes, dan ribuan komentar.

Baca Juga:

- JYP Entertainment Konfirmasi Jadwal Comeback DAY6

- 4 Artis yang Ditangkap Narkoba saat Pandemi Corona

Tak sedikit fans yang mengungkapkan ketidaksabaran mereka menunggu perilisan album. Sementara yang lain meminta Jae memberikan lebih banyak bocoran.

This album is going to be nuts— Day6 Jae (@Jae_Day6) April 20, 2020

"Tidak ada pemberhentian penuh. Jadi tolong lanjutkan kalimatmu, jangan gantung kami," komentar @wonpilates.

"Senang sekali!! Aku menunggu karyamu," sambung @desix_0825.

DAY6 terakhir kali merilis album pada Oktober 2019 lewat Story of Us: Entropy. Ini merupakan seri ke-2 dari album sebelumnya, Story of Us: Gravity.

Fans berspekulasi jika album baru DAY6 nantinya akan melanjutkan dua seri tersebut. Namun, belum ada kejelasan dari JYP Entertainment maupun member DAY6 tentang teori fans ini.

(LID)