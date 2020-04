SEOUL - Girlband TWICE dikabarkan akan merilis album baru pada Juni mendatang. Hal itu pertama kali diberitakan SpoTV News, pada Senin (20/4/2020).

Sayang, belum ada keterangan resmi dari JYP Entertainment selaku agensi TWICE terkait rencana comeback tersebut. Namun media tersebut mengklaim, persiapan album baru grup tersebut sudah masuk tahap akhir.

Bahkan grup yang debut 4 tahun silam itu dijadwalkan menjalani syuting video klip terbaru mereka dalam waktu dekat. Album ini akan menjadi karya terbaru TWICE setelah merilis mini album ‘Feel Special’ pada September 2019.

Fans menantikan bagaimana TWICE akan kembali menghasilkan lagu populer lewat album baru mereka. Sejak merilis Like OOH-AHH pada 2015, TWICE memang dikenal sebagai girlband dengan lagu-lagu manis pemanja telinga.

Lagu TT, LIKEY, What is Love?, dan terakhir Feel Special menjadi beberapa single mereka yang populer di kalangan penggemarnya.*

