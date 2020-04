SEOUL - Lepas dari permasalahan rumah tangganya dengan Ahn Jae Hyun, aktris Goo Hye Sun mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkarier di dunia hiburan.

Hal ini bertolak belakang dari pernyataan Goo Hye Sun sebelumnya yang mengaku siap pensiun setelah pernikahannya gagal. "Aku sering kali membuat rencana, tapi pada akhirnya hidup kerap tak berjalan sesuai rencana itu," ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Minggu (19/4/2020).

Aktris Boys Over Flowers itu menambahkan bahwa dia ingin menyapa para penggemarnya lewat sebuah proyek akting. Meski dia tahu tak mudah baginya untuk kembali berakting dalam waktu dekat.

"Aku pikir kembali ke dunia akting saat ini akan sulit bagiku. Tapi aku berharap, ini bisa terjadi secara natural ke depannya seiring selesainya semua permasalahan (perceraian) ini,” katanya menambahkan.

Drama You are Too Much menjadi proyek layar kaca terakhir Goo Hye Sun yang tak berakhir manis untuknya. Selain diprotes karena kualitas aktingnya, aktris 35 tahun itu juga mengalami masalah kesehatan yang membuatnya tak bisa menyelesaikan syuting.

Setelah bermain dalam enam episode, Goo Hye Sun memutuskan mundur dari drama tersebut. Perannya sebagai Jung Hae Dang kemudian digantikan oleh aktris Jang Hee Jin.

Saat ini, Goo Hye Sun tengah menggelar pameran seni bertajuk Voyage-Again and Again di Jinsan Gallery, Seoul itu berlangsung dari 4-30 April 2020. Kesibukannya bertambah ketika dia memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti.*

