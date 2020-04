LOS ANGELES - Billboard Hot 100 menemukan jawara baru. Setelah berminggu-minggu dikuasai Roddy Ricch dan The Weeknd, pekan ini Drake lah yang menjadi raja baru Billboard Hot 100.

Lagu terbarunya, Toosie Slide langsung menguasai posisi puncak setelah dirilis pada 3 April 2020. Ini menjadi lagu ke-3 Drake yang debut di puncak Billboard Hot 100.

Secara total, Toosie Slide adalah lagu ke-7 Drake yang memuncaki Billboard Hot 100. Enam lagu sebelumnya adalah What's My Name (Rihanna feat. Drake), Work (Rihanna feat. Drake), One Dance, God's Plan, Nice for What, dan In My Feelings.

Baca Juga:

- Menang di Grammy Awards 2019, Pidato Drake Tuai Kontroversi

- Rina Nose Ungkap Hal Aneh saat Aziz Gagap Pamit

Drake mengungguli Diddy, Eminem, dan Ludacris yang maisng-masing hanya lima kali memuncaki Billboard Hot 100. Sementara itu, Toosie Slide adalah lagu ke-37 Drake yang masuk ke top 10 Billboard Hot 100.

Berikut adalah top 10 Billboard Hot 100 edisi 18 April 2020:

1. Drake - Toosie Slide

2. The Weeknd - Blinding Lights

3. Roddy Ricch - The Box

4. Dua Lipa - Don't Start Now

5. Future feat. Drake - Life is Good

6. Post Malone - Circles

7. Harry Styles - Adore You

8. Doja Cat - Say So

9. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

10. Billie Eilish - Everything I Wanted

(LID)