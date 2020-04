SEOUL - Ada perubahan mencolok dalam top 10 Gaon Chart kategori Digital Singles edisi 4-10 April 2020. Pergantian posisi sejumlah nama dan masuknya new entry mewarnai ranking pekan ini.

Gaho masih menjadi raja lewat lagu Start dengan poin 33,805,051. Zico yang pekan sebelumnya ada di posisi runner up lewat Any Song, melorot ke peringkat 4 dengan 24,425,709 poin.

Sebagai gantinya, MC The Max yang mengusung single Bloom duduk manis sebagai runner up. MC The Max mengumpulkan 33,714,108 poin, kalah tipis dari Gaho.

Aktor Jo Jung Suk menutup posisi lima besar lewat lagu Aloha. Lagu dengan 23,546,000 poin itu merupakan salah satu cover lagu di drama yang dibintangi Jo Jung Suk dan tengah hits saat ini, Hospital Playlist.

Berikut adalah top 10 Gaon Chart edisi 4-10 April 2020:

1. Gaho - "Start" - 33,805,051 Points

2. MC The Max - "Bloom" - 33,714,108 Points

3. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 25,585,699 Points

4. Zico - "Any Song" - 24,425,709 Points

5. Jo Jung Suk - "Aloha" - 23,546,000 Points

6. Kim Feel - "Someday, The Boy" - 23,114,576 Points

7. Ha Hyun Woo - "Diamond" - 22,174,290 Points

8. ITZY - "WANNABE" - 19,297,952 Points

9. Changmo - "METEOR" - 18,470,134 Points

10. BTS - "ON" - 18,037,576 Points

(LID)