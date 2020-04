SEOUL - Menutup persaingan tangga lagu sepanjang Maret 2020, Gaon merilis deretan artis dan lagunya berjaya di bulan ke-3 kemarin. Gaho tercatat menjadi raja sepanjang bulan lalu.

Baca Juga: Gaho dan Zico Masih Bersaing di Puncak Gaon Chart Pekan Ini

Lagu terbaru Gaho, Start mendapatkan 135,720,140 poin. Hasil ini tidak mengejutkan mengingat lagu yang menjadi soundtrack Itaewon Class tersebut sudah memuncaki Gaon Chart mingguan selama beberapa pekan.

Menyusul di bawah Gaho adalah Zico. Mantan kekasih Seolhyun AOA ini menduduki posisi runner up lewat lagu Any Song yang sepanjang Maret lalu mengumpulkan 130,487,896 poin.

IU menjadi satu-satunya artis yang menempatkan dua lagunya di top 10 Gaon Chart Maret 2020. Dua lagu tersebut adalah I Give You My Heart yang menjadi soundtrak Crash Landing on You dan Blueming dari album terbaru IU.

Baca Juga: Anang Hermansyah Perlihatkan Keadaan Rumah saat PSBB, Ashanty: Kapal Pecah

I Give You My Heart duduk di peringkat 3 dengan 101,307,301. Sementara Blueming di posisi 9 usai mengumpulkan poin 75,225,873.

Berikut adalah top 10 Gaon Chart kategori Digital Singles untuk Maret 2020:

1. Gaho - Start

2. Zico - Any Song

3. IU - I Give You My Heart

4. BTS - On

5. Changmo - Meteor

6. Kim Feel - Someday, That Boy

7. Jang Bum Joon - Your Shampoo Scent in The Flowers

8. Ha Hyun Woo - Diamond

9. IU - Blueming

10. IZ*ONE - Fiesta

(LID)