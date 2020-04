LOS ANGELES - Konser The One World: Together at Home usai digelar secara virtual selama 8 jam pada 18 April 2020. Diinisiasi Lady Gaga dan organisasi amal Global Citizen, konser tersebut menggandeng sederet nama beser.

Taylor Swift, Paul McCartney, The Killers, The Rolling Stones, Jennifer Lopez, Sam Smith, Elton John, Andrea Bocelli, Kacey Musgraves, Celine Dion, dan Jennifer Hudson adalah beberapa di antaranya.

Elton John menyanyikan I'm Still Standing diiringi piano dari taman rumahnya. Sheryl Crow juga memainkan pianonya dan mendendangkan salah satu lagunya, Every Day is a Winding Road.

Beyonce mengambil kesempatan itu untuksecara khusus bersuara bagi masyarakat keturunan Afro-Amerika yang tak mendapatkan kesempatan untuk bekerja dari rumah. "Malam ini, kita merayakan para pahlawan sebenarnya. Mereka yang berkorban untuk memastikan kita tetap aman dan sehat," ujarnya seperti dikutip dari Independent, Minggu (19/4/2020).

Dia menambahkan, "Para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang jauh dari keluarga untuk merawat kita. Kami akan terus berdoa untuk keselamatan kalian."

Taylor Swift memilih untuk menyanyikan Soon You’ll Get Better, lagu yang ditulis ibunya saat dia didiagnosa mengidap kanker. Sementara Super M memamerkan berbagai kegiatan mereka di rumah, mulai dari membuat perahu mainan, menggambar, hingga angkat beban.

Jennifer Hudson berhasil membuat warganet menangis lewat penampilannya menyanyikan Memory dalam konsert tersebut. Sementara Lady Gaga tak ketinggalan memberikan kontribusinya dengan menyanyikan Smile.

Konser One World: Together At Home tersebut berhasil menggalang dana sebesar USD35 juta (Rp540,56 miliar) untuk memerangi virus Corona secara global.*

