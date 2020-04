LOS ANGELES - Deretan selebriti dunia akan tampil di One World: Together at Home. Ini merupakan konser spesial yang digagas Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bersama gerakan Global Citizen untuk mendukung tim medis, yang menjadi garda terdepan melawan COVID-19.

One World: Together at Home bakal disiarkan di berbagai portal dan stasiun TV. Lebih dari 100 artis bakal akan meramaikan konser virtual yang bertujuan menginspirasi masyarakat dunia untuk tetap berada di rumah selama pandemi corona.

Dilihat dari website Global Citizen, acara yang bekerja sama dengan Lady Gaga ini akan menampilkan deretan musisi hits. Di antaranya adalah Adam Lambert, Alicia Keys, Billie Eilish, Charlie Puth, Jennifer Lopez, Lizzo, Taylor Swift dan lainnya.

Baca Juga:

- Lady Gaga Gandeng Artis Papan Atas Galang dana Lawan Corona

- Cherrybelle Reuni Lewat Pass the Brush Challenge, Netizen Pertanyakan Sarwendah

Legenda musik dunia, Rolling Stone juga akan ambil bagian. Rolling Stone akan diperkuat oleh keempat personelnya, yakni Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts and Ronnie Wood.

Tak hanya musisi Hollywood, sejumlah selebriti dunia lain dari berbagai negara pun ikut memeriahkan acara ini. Mereka adalah Oprah Winfrey, Priyanka Chopra, Sarah Jessica Parker, hingga Shah Rukh Khan, SuperM dan masih banyak lagi.

One World: Together at Home akan disiarkan secara streaming pada 18 April 2020 pukul 14.00-20.00 ET atau 19 April 2020 sekitar pukul 01.00-07.00 WIB.

Bisa diakses melalui streaming di Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, YouTube dan berbagai layanan streaming lainnya.

(LID)