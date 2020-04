JAKARTA - Cita Citata akan melangsungkan pernikahan dengan seorang bule bernama Roy Geurts. Sebelum melangsungkan pernikahan Roy Geurts sudah resmi menjadi mualaf.

Kabar ini tersiar dari akun Instagram @dipoditiro. Dalam unggahannya, @dipoditiro memperlihatkan video Roy Geurts telah masuk Islam.

Terlihat, di satu masjid, Roy Geurts menggunakan baju koko dan peci putih beserta masker melangsungkan ikrar pembacaan dua kalimat syahadat.

"In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful Congratulations bro @rygrts ! Alhamdulillah (Praise to Allah) who has guided you Islam, the path to success in this life and the next," tulis akun @dipoditiro.

Roy Geurts di kolom komentar pun membenarkan prosesi mualaf yang diunggah oleh akun @dipoditiro.

"Terima kasih bradar telah membimbing saya selama proses ini dan ke dalam agama. saya sangat menghargainya 🙏🏼," komentar Roy Geurts.

