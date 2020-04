JAKARTA - Jebolan Indonesian Idol, Nowela tergerak hatinya untuk membantu melawan penyebaran virus corona (Covid-19). Kini, Nowela melakukan aksi nyata dengan memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) untuk rumah sakit di Papua.

Hal ini Nowela sampaikan di akun Instagram miliknya. Ingin membantu secara serius dan tepat sasaran, Nowela pun butuh masukan kebutuhan detail dari setiap rumah sakit penanganan corona di Papua.

"Saya ingin bantu. Dan saya rasa kita semua bisa lakukan sesuatu. Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan info yang lebih pasti, saya mau minta tolong teman-teman yang tahu untuk share keadaan terkini kebutuhan RS di Papua," ungkap Nowela di akun Instagram miliknya.

Jika ada yang tahu kebutuhan rumah sakit di sana, Nowela pun menerima informasi dengan senang hati. Bagi masyarakat yang bisa memberikan informasi, bisa mengirim pesan DM Instagram kepada Nowela.

"Silahkan kalau teman-teman yang tau kebutuhan di RS lainnya bisa infokan saya detail kebutuhannya (masker, google, boots, sarung tangan, apron, dll). Boleh dm saya langsung. Semoga kita bisa sama-sama saling membantu. Let's do this together," tutup Nowela.

