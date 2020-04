SEOUL - Aktris Jun Ji Hyun kembali menjadi buah bibir publik. Setelah sempat menyatakan akan memangkas biaya sewa gedung miliknya, dia dikabarkan tidak sedermawan apa yang ditampilkannya di layar kaca.

Ketika pasangan Won Bin dan Lee Na Young menurunkan 50 persen biaya sewa gedung mereka, Sports World melaporkan kalau aktris Legend of the Blue Sea itu hanya memangkas 5 persen biaya sewa tiga gedung, termasuk dua toko yang menempati gedung perkantoran miliknya.

Dan pengurangan biaya sewa itu, menurut media tersebut, hanya diberlakukan bagi pemilik perusahaan yang bisnisnya sangat bermasalah akibat virus Corona. Seorang sumber mengatakan, Jun Ji Hyun sempat memberikan keringanan kepada dua toko yang menempati gedungnya dengan memangkas 10 persen biaya sewa mereka.

Sayangnya, kebijakan serupa tak diberikan sang aktris kepada dua perusahaan lain yang juga menempati gedung tersebut. Akibatnya, kedua perusahaan tersebut harus gulung tikar pada awal Maret silam.

Baca juga: Won Bin hingga Jun Ji Hyun Potong Harga Sewa Gedung Gara-Gara Corona

Sekadar informasi, Jun Ji Hyun yang dikenal gemar berinvestasi gedung itu memiliki tiga properti yang diprediksi bernilai KRW87 miliar (Rp1,1 triliun). Salah satu dari tiga gedung itu bahkan dibelinya sebesar KRW34 miliar (Rp431,9 miliar) secara tunai.

Pakar bisnis setempat menyebutkan, pemilik gedung tak mungkin bernegosiasi soal biaya sewa dengan tenan mereka. Pasalnya, pemilik gedung dapat menemukan penyewa baru kapan saja. Apalagi semua gedung milik Jun Ji Hyun kabarnya dikendalikan oleh orangtuanya.

Baca juga: Denny Cagur Beri Penghasilan Besar pada Tukang Kebun

Terkait permasalahan itu, Culture Depot selaku agensi aktris My Love From the Star tersebut enggan berkomentar. Mengutip Allkpop, Jumat (17/4/2020), agensi itu menganggap permasalahan tersebut sebagai ranah pribadi yang tak perlu mereka campuri.*

(SIS)