JAKARTA - Berpulangnya Glenn Fredly membuat aktor Lukman Sardi merasakan kehilangan. Ia pun mengunggah kenangannya saat itu bersama Glenn.

Lukman Sardi mendoakan Glenn agar tenang di alam sana dan bertemu para seniman yang juga sudah berpulang.

"Apa kabar Bung @glennfredly309.. gue kebayang lo lagi jam session disana ya sama para seniman hebat.. or jangan2 lo lagi ngobrol2 sama bokap gue soal musik dan film ya hehe.. Ini foto pas di salah satu gereja di Jakarta dan Bung konser untuk penggalangan dana,gue agak lupa untuk penggalangan dana apa.. even ini untuk amal dan pelayanan tapi Bung tetap tampil maksimal dan profesional," tulis Lukman dalam keterangan foto.

Lukman Sardi juga menceritakan pertemuan mereka. Lukman mengingat, Glenn saat itu sempat berbincang-bincang cukup lama dengannya.

"Seperti biasa gue nggak bilang2 kalo dateng and setelah acara selesai gue nyamperin ke belakang hehe.. and abis itu kita ngobrol nggak stop2 hehe.. and besoknya Bung langsung WA and said seneng udah ketemu dan seperti biasa Bung menawarkan diri untuk membantu satu project yang sedang gue kerjain.." jelas Lukman lagi.

Terakhir, Lukman Sardi mengenang sosok Glenn merupakan orang yang suka menolong tanpa harus diminta terlebih dahulu.

"Itulah Glenn Fredly, seorang sahabat yang selalu menawarkan diri untuk membantu tanpa harus diminta.. Terima kasih Bung untuk itu semua.. dan selamat ber jam session di Surga #ripglennfredly," tutupnya.

