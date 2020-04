JAKARTA - Aktris Twindy Rarasati yang positif terinfeksi COVID-19 mendapat dukungan dari saudara kembarnya, Twinda Rarasati. Hal itu terlihat melalui unggahan di Instagram.

Twinda membagikan foto kebersamaannya dengan Twindy. keduanya tampak kompak mengenakan kebaya.

Bersamaan dengan potret itu, Twinda menuliskan kalimat yang menyemangati saudaranya agar cepat pulih. "Si paling kuat. Cepat sembuh ya, Cims. Kita berada di sini bersama-sama!" tulis Twinda.

Baca Juga:

- Twindy Rarasati Positif Corona, Andrea Dian & Ganindra Bimo Beri Dukungan

- Dituduh Berlaku Kasar pada Pegawai, Panji Petualang Berikan Respons

Twindy Rarasati mengumumkan dirinya positif terjangkit virus corona melalui Instagramnya pada 15 April 2020. Aktris sekaligus dokter itu membagikan fotonya saat sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit dan mengenakan masker.

"Saya positif Covid-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," ungkap Twindy.

Selain meminta maaf karena harus beristirahat di tengah pandemi corona, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan.

"Sehat-sehat terus teman-teman semua! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," ungkapnya.

(LID)