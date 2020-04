JAKARTA - Twindy Rarasati mengumumkan bahwa dirinya positif corona. Melalui akun Instagramnya, kembaran dari Twinda Rarasati ini mengunggah foto diri saat tengah menggunakan masker dan berada di sebuah rumah sakit untuk menjalani isolasi.

"Saya positif COVID-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," tulis Twindy pada keterangan foto.

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one," sambungnya.

Tak lupa, Twindy juga meminta agar masyarakat bisa tetap berada di rumah dan melakukan social serta physical distancing demi memutus mata rantai penyebaran corona. Juga untuk rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergisi, serta mencuci tangan.

Baca Juga:

- Twindy Rarasati Positif Covid-19, Karina Salim: Semoga Cepat Sembuh

- Zaskia Gotik Mantan Baim Wong, Paula Verhoeven: Enggak Ada di Google

"Sehat-sehat terus teman-teman semuaaa! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," lanjutnya.

Melihat unggahan dari Twindy, para netizen dan juga rekan selebriti nampak turut menyemangati wanita yang juga berprofesi sebagai dokter itu. Tak terkecuali aktris Andrea Dian, yang sebelumnya sudah sempat mengidap corona dan kini telah dinyatakan sembuh total.

"Twin semangat ya, kamu pasti sembuh. Cepat pulih kembali, luv you," dukung Andrea Dian.

Suami Andrea, Ganindra Bimo juga turut memberikan semangat pada sosok Twindy agar bisa lekas sembuh. "TWINDY !!! Semangat dalam penyembuhan, GBU," sambung Ganindra Bimo.

(LID)