SEOUL - Keputusan Jeon So Min bergabung dengan Running Man tampaknya harus dibayar cukup mahal. Meski popularitas melambung, namun hujatan yang diterimanya pun menggunung.

Berbagai ancaman untuk Jeon So Min dan keluarganya diungkap sang adik lewat Instagram, pada 13 April 2020. Dalam unggahannya, adik aktris Something About 1 Percent itu memperlihatkan deretan hujat yang dikirim warganet lewat direct message.

Salah satu pesan berbunyi, "Hari di mana Jeon So Min bergabung dengan Running Man akan menjadi kutukan bagi keluarganya." Lainnya berbunyi, "Lebih baik usir Jeon So Min dari Running Man atau keluarganya akan terus menerus dihujat."

Penggemar setia Running Man di dalam dan luar negeri tampaknya tak senang dengan status Jeon So Min sebagai 'pendatang' dalam acara tersebut. Mereka ingin acara itu berjalan dengan mempertahankan formasi awal.

Setelah Kang Gary mundur pada Oktober 2016, Running Man kembali ke formasi awal yang diisi Song Jihyo, Ji Suk Jin, Haha, Kim Jong Kook, Lee Kwang Soo, dan Yoo Jae Suk. Pada 3 April 2017, Jeon So Min dan komedian Yang Se Chan baru bergabung dalam program tersebut.

Saat ini, Jeon So Min diketahui tengah rehat dari dunia hiburan selama 1 bulan. Tak jelas, apakah keputusan itu ada kaitannya dengan kecaman warganet tersebut.

Namun yang pasti, perwakilan sang aktris menjadikan 'kelelahan' dan 'perlu istirahat' sebagai alasan dia absen dari Running Man. Saat ini, Jeon So Min fokus memulihkan kesehatannya.*

(SIS)