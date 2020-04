JAKARTA - Rian Ekky Pradipta bersama grup bandnya, D'Masiv, berhasil mewujudkan keinginan para penggemar boyband EXO, untuk meng-cover lagu Suho. Melalui akun Instagram milik D'Masiv, grup yang dibentuk pada 2012 tersebut diketahui meng-cover lagu milik Suho EXO berjudul Let's Love pada 10 April 2020.

Usai meng-cover lagu tersebut, rupanya berbagai sambutan baik dan meriah didapatkan oleh Rian cs, dari para EXO L. Bahkan, baru-baru ini, dirinya secara khusus mendapatkan sebuah hadiah spesial dari boyband asal Korea Selatan tersebut, berupa beberapa merchandise.

"I just got package from @smtownandstore @smtown @smtown_idn @kimjuncotton @weareone.exo love it #suho #selfportrait #exol #exo," tulis Rian D'Masiv pada keterangan fotonya di Instagram.

Melihat unggahan dari pentolan grup band D'Masiv tersebut, netizen diketahui cukup histeris dan merasa bahagia. Bahkan salah satu penggemar dari EXO, berharap agar suatu saat nanti, pelantun Jangan Menyerah tersebut bisa berkolaborasi dengan idola mereka.

"Kamu yang dapet, aku yang seneng dan pengen nangis," tulis Finne_henrietta. "Welcome To Fandom Exol Kakak @rianekkypradipta," tulis Mustikahandryani. "Daebak. Some day,Semoga bisa kolaborasi bersama member exo ya mas @rianekkypradipta," tulis Putidesyi_.

