JAKARTA - Rian D'Masiv terus menunjukkan kecintaannya pada EXO. Tak cukup hanya dengan mengcover lagu solo Suho, pemilik nama Rian Ekky Pradipta tersebut juga mulai mengoleksi merchandise official EXO.

Pada Senin (13/4/2020), Rian menunjukkan sebuah paket dalam kardus yang datang dari Korea. Dari alamat pengirim, paket tersebut ternyata berasal dari SM Coex di Samseong-ro, Gangnam, Seoul.

Rian lantas mengunggah foto dirinya dengan berbagai merchandise EXO. Dari foto terlihat beberapa kaos EXO, tabung kaca layaknya toples, album Suho, hingga kantong plastik khas SM Coex.

"Thank u @SMTOWNGLOBAL this is my 1st Exo merch," tulis Rian dengan emoji tertawa di Twitter.

Unggahan Rian itu langsung menjadi perhatian netizen. Selain memberikan ucapan selamat, tak sedikit juga netizen yang mengaku iri dengan apa yang didapat Rian.

"Ya ampun apresiasi SM buat bang Rian gede banget!! Pasti coveran bang Rian sudah sampai ke Suho dan dilihat sama dia :")," komentar @Nand_407.

thank u @SMTOWNGLOBAL this is my 1st Exo merch 😁 pic.twitter.com/uL6BZuVKtm— Rian Ekky Pradipta of D'MASIV (@RianEkkyP) April 13, 2020

"Eh seriusan ini di-endorse semua? Aku iriiii... Ya allah semoga aku bisa jd artis biar bisa diendorse ga perlu nabung2 buat beli merch exo amiiiin," timpal @DianaL1485.

"AKHIRNYA ADA YANG BISA DIPAKAI BUAT MANGGUNG YEEEEE SELAMAT BANG RYAN," tambah @EXOFangirlsss.

