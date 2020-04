SEOUL - Nama Do Kyung Soo (D.O) mendadak trending di pencarian real-time Melon, setelah IU menyinggung lagu That's Okay miliknya di sebuah program radio, pada 13 April silam. IU mengungkapkan, lagu tersebut mengingatkannya pada saat masih menjadi trainee.

"Aku menangis dan tidur bersama lagu itu. Ketika aku mendengarkannya dengan volume kecil, aku akan lebih cepat tertidur," kata IU seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (15/4/2020).

Ini sudah ketiga kalinya IU menyinggung tentang D.O dan lagu That's Okay dalam wawancaranya di radio. Karena itu, penggemar kedua idol itu berharap keduanya bisa berkolaborasi setelah personel EXO itu menyelesaikan wajib militernya pada 2021.

Lagu That's Okay dirilis D.O pada 1 Juli 2019, bertepatan dengan hari pertama dia menjalani wajib militer. Kental dengan alunan gitar akustik, lagu tersebut mengusung pesan khusus yang ditujukan sang aktor untuk penggemarnya.

"Pesan lagu ini adalah tak mengapa kau melepaskan perasaan yang hanya menguras emosi dan kebahagianmu," ujar D.O dalam keterangan resminya kala itu.*

