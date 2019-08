SEOUL – D.O EXO akan menjalani wajib militernya sebagai seorang koki di barak militer. Hal ini dikonfirmasi oleh agensinya, SM Entertainment pada Selasa (7/8/2019).

D.O EXO dijadwalkan menjalankan tugasnya sebagai tukang masak di barak militer mulai Kamis, 8 Agustus 2019. Keterampilan penyanyi bernama lengkap Do Kyungsoo itu dalam memasak mendapat kesan apik dari tim tentara Angkatan Darat Korea Selatan.

“Do Kyungsoo telah ditunjuk sebagai juru masak untuk tugas militernya," tulis sumber tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (7/8/2019).

Penempatan D.O sebagai juru masak itu memang tidak mengherankan. Sebab, pelantun That’s Okay ini memang dikenal sebagai sosok yang gemar memasak.

Di kalangan fans, D.O dilabeli sebagai koki EXO karena kemampuannya dalam mengolah masakan. Ini tentunya menambah daftar panjang bakat D.O selain menyanyi, menari dan berakting.

Kepiawaian D.O dalam memasak bisa dilihat misalnya dalam tayangan Naver V's 'Exomentary’ episode 7 Juni 2016 ketika pria 26 tahun itu menjadi chef untuk teman-temannya. Di video itu, D.O terlihat mencuci beras, memotong berbagai macam sayuran, hingga memasak daging.

“Masak daging dengan cepat tapi jangan sampai gosong,” kata D.O dalam video yang diunggah ke YouTube tersebut.

Penugasan D.O sebagai juru masak di kamp militer ini disambut baik oleh penggemarnya. Selain karena ini adalah hobi D.O, tugas tersebut juga dianggap cukup vital.

“Apa yang kau lakukan itu menjaga prajurit agar tetap fit. Itu merupakan tugas terhormat untukmu. Baik-baik di sana,” tulis netizen.

“Para prajurit itu akan mendapatkan makanan seumur hidup mereka,” sahut lainnya.

D.O akan memulai tugasnya sebagai juru masak pada Kamis, 8 Agustus 2019. Mulai menjalani wamil sejak 1 Juli 2019, bintang It's Okay That's Love tersebut akan bertugas sebagai tentara aktif sampai Januari 2021.