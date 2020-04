LOS ANGELES - Rapper Amerika Serikat, Pitbull merilis lagu terbarunya yang berjudul I Believe That We Will Win. Ia merilis lagu berikut video lirik yang menampilkan pesan inspiratif lagu tersebut. Pitbull ingin kita percaya bisa melawan pandemi corona.

"You know what spreads faster than any virus? Fear / And when it comes to fear, you can either forget everything and run, or you can face everything and rise. Let me tell you what I believe / I believe we will face everything and rise," bunyi lirik tersebut.

Baca Juga:

Pitbull Ditunjuk PBB sebagai Duta Air Bersih Dunia

Salut! Pitbull Pinjamkan Pesawat untuk Pasien Kanker

Penggalan lirik itu mengajak kita untuk bangkit dan tak perlu takut menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Sebenarnya yang menyebar itu bukanlah virus melankan rasa takut yang bisa menyebar lebih cepat. Untuk itu, kita harus percaya kita bisa hadapi segalanya dan tetap bangkit.

Hasil dari lagu tersebut akan disumbangkan ke badan amal di seluruh dunia yang menyediakan bantuan bagi pejuang Covid-19. Pitbull pun meminta tim medis, orang tua, dan warga lainnya untuk menjadi bagian dari video lagu ini.

“Kami percaya bahwa kami dapat mengatasinya. Kami panggil semua anak-anak sekolah, tim medis, orangtua, kakek nenek, dan semua orang dari seluruh dunia untuk menjadi bagian dari video Pitbull. Hasilnya akan disumbangkan ke seluruh dunia,” begitu bunyi unggahan yang di posting dalam bentuk tulisan di laman Instagram pribadinya, @pitbull.

Pitbull meminta petugas kesehatan, orang tua, dan lainnya untuk menjadi bagian dari video musik barunya, yang belum jatuh, minggu lalu. Dilansir dari MSN Entertainment, Pitbull telah mengajak para penggemarnya untuk bertahan, berharap, dan menjaga semangat mereka tetap tinggi di tengah pandemi corona ini. Baca Juga: Pendapat Siva Aprilia soal Mutia Ayu Pindah Agama Tertangkap Lagi, Tio Pakusadewo: Saya Kan Sudah Lama Pakai Sabu

“Mari kita tunjukkan pada dunia, betapa dahsyatnya ketika kita bersatu berjuang untuk satu tujuan, yang dinamakan kehidupan,” tulisnya di unggahan terbarunya di Instagram. Tanggapan warganet pun membanjiri kolom komentarnya.”Percaya situasi ini akan lebih baik. Pesan yang bagus untuk saat-saat kayak gini. Cuma itu yang kita butuhkan,”tulis akun @mssaraho. Akun @elena_pour juga mengucapkan terima kasih pada Pitbull dalam proyek lagunya ini yang menambahkan semangat untuk bangkit dan optimis.”Terima kasih untuk ini. Aku begitu mencintaimu.”