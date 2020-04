LOS ANGELES - Di tengah pandemi Corona yang terjadi ada cara unik yang dilakukan oleh mantan pasangan artis Hollywood Demi Moore dan Bruce Willis. Meski keduanya sudah bercerai, namun mereka melakukan karantina bersama di rumah dengan membuka sebuah klub buku bersama anak-anak mereka.

Dikutip dari laman People, Moore membagikan sebuah foto manis ketiga anak mereka, Rumer yang berusia 31 tahun, Scout 28 tahun dan Tallulah 26 tahun sambil memegang buku Laura Day's "How to Rule the World from Your Couch."

Tak hanya keluarga mereka saja yang berkumpul, dalam foto tersebut juga nampak tiga teman keluarga termasuk pacar Tallulah yakni Dillon Buss dan pacar Scout yakni Jake Miller.

"Klub buku keluarga. ⁣How to Rule the World from Your Couch. Edisi karantina," tulis Moore di akun Instagramnya.

Moore dan Willis mengungkapkan mereka melakukan karantina bersama sejak hari minggu saat merayakan paskah bersama. Mereka bahkan tampil dengan kompak memakai piyama dengan corak garis hijau yang sama sambil berangkulan.

"Pada cinta terbaiknya dan rindu kalian," tulis Moore.

Moore dan Willis menikah dari tahun 1987 hingga perceraian mereka pada tahun 2000. Aktris ini pernah menulis memoarnya yang berjudul Inside Out dan dalam buku tersebut Moore juga menulis tentang perpisahannya dengan Bruce. "Ini hal yang lucu untuk dikatakan, tetapi saya sangat bangga dengan perceraian kami," tulisnya.

Moore juga menjelaskan bahwa perpisahan dengan Bruce memang bukan hal yang mudah baginya. Namun, ia mengaku ternyata setelah perpisahan, semuanya malah baik-baik saja dan hal yang ia takutkan tidaklah terjadi. "Saya pikir Bruce pada awalnya takut bahwa saya akan membuat perpisahan kami menjadi sulit dan bahwa saya akan mengungkapkan kemarahan saya dan barang apa pun yang saya miliki dari pernikahan kami dengan menghalangi aksesnya ke anak-anak, tapi hal itu tidak terjadi," tulisnya.

Meski Moore juga mengakui perceraiannya dulu pada awalnya tidak mudah, tetapi mereka berhasil dan menciptakan sebuah keluarga di lingkungan yang penuh kasih dan suportif. "Kami merasa lebih terhubung saat ini dari pada saat dulu sebelum perceraian," tambahnya. Sejak perpisahan mereka, keduanya tetap berteman dan bersahabat. Moore sendiri menghadiri upacara pernikahan Willis dan Heming Willis pada Maret 2019 lalu, sementara Bruce dan Heming mendukung Moore pada peluncuran memoarnya, Inside Out pada September tahun lalu.