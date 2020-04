JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad kini sukses memiliki beragam bisnis. Namun di awal merintis usaha, suami Nagita Slavina itu sempat mengalami jatuh bangun.

Raffi bahkan pernah bertengkar dengan sang sahabat, Baim Wong saat mendirikan bisnis bersama karena masalah uang.

"Gue mulai berbisnis 2006, sama Baim Wong. Sempat berantem gara-gara duit," kata Raffi seperti dikutip Okezone dari YouTube Dunia Manji, Senin (13/4/2020).

Ayah Rafathar itu tak menyebutkan masalahnya secara detil. Yang jelas, ketika itu, Raffi dan Baim bekerja sama membuat klub malam di Legian, Bali bernama My Room.

Klub malam tersebut masih ada hingga kini. Namun status kepemilikannya sudah tak lagi di tangan Raffi dan Baim.

"Sekarang (My Room) masih ada tapi sudah di take over orang," tutur Raffi.

Meski sempat ribut besar, Raffi dan Baim kini baik-baik saja. Pertemanan mereka bahkan terlihat makin erat hingga sering membuat konten YouTube bersama.

(edh)