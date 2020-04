SEOUL - Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat, 10 April 2020 malam menjadi perhatian internasional. Choi Siwon pun tak ketinggalan memantau perkembangan gunung di perairan Selat Sunda tersebut.

Melalui akun Twitter, Siwon mengungkapkan rasa khawatirnya. Personel Super Junior itu hanya bisa berdoa untuk masyarakat Indonesia.

"Keluarga Indonesia, dalam situasi kacau begini, tiba-tiba aku menemukan berita bahwa ada letusan gunung berapi di Sumatera," tulis Siwon dalam bahasa Indonesia, Minggu (12/4/2020).

"Aku sangat khawatir. Aku akan berdoa. Kita semangat bersama ya," sambung Siwon.

Kicauan Siwon itu langsung disambut berbagai reaksi netizen. Kebanyakan mengucapkan terima kasih kepada bintang She Was Pretty tersebut.

"Terima kasih mas Agung. Jaga dirimu," komentar @SJae_gi merujuk pada nama Indonesia Siwon.

"Terima kasih Siwon. It means a lot for us. Kamu juga semangat dan sehat-sehat selalu ya di sana. May God bless us abundantly," sambung @LindaChrst.

(LID)