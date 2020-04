LOS ANGELES - Macaulay Culkin akan muncul di reboot Home Alone. Macaulay bersedia menjadi cameo di film yang membesarkan namanya itu denga bayaran 2,5 Poundsterling atau setara Rp49 miliar.

Bukan tanpa alasan bos Disney rela merogoh kocek dalam untuk memunculkan Macaulay di reboot Home Alone. Menurut mereka, Home Alone bukanlah Home Alone tanpa kehadiran aktor 39 tahun tersebut.

"Tidak ada Home Alone yang lengkap tanpa bintang acara ini, Macaulay," ujar seorang sumber seperti dilansir Contact Music, Minggu (12/4/2020).

Sejak pertama dibuat tahun 90an silam, Macaulay Culkin memang lah tokoh utama Home Alone. Hingga detik ini, Macaulay pun masih diidentikkan dengan cerita bocah kecil yang tertinggal di rumahnya dan melawan penjahat seorang diri itu.

"Bos Disney sangat ingin mendapatkannya untuk proyek ini dan mereka rela merogoh kocek demi mewujudkannya," ungkap sumber.

"Cameonya sedang direncanakan dan mereka sedang membuat detailnya. Tapi, mereka (Disney) akan harus membayar setidaknya 2,5 Poundsterling untuk ini," sambungnya.

Reboot Home Alone akan disutradarai oleh Dan Mazer. Karakter Kevin, tokoh utama anak-anak dalam film ini, akan diperankan oleh bintang Jojo Rabbit, Archie Yates.

