Macaulay Culkin Kembali Jadi Kevin Home Alone dalam Iklan Google

LOS ANGELES - Saat Natal sudah hampir datang, biasanya layar kaca menghadirkan deretan film-film keluarga bernuansakan Natal dan liburan akhir tahun. Tebak wajah siapa yang kerap muncul menghibur anak-anak dan keluarga Indonesia? Ya! Macaulay Culkin atau Kevin dalam film Home Alone.

Aksi Kevin dalam menumpas penjahat yang ingin merampok atau menculiknya memang selalu hadir mengisi libur anak-anak Indonesia. Tapi, meski sudah ribuan bahkan jutaan kali Home Alone diputar, tidak pernah bosan untuk menontonnya.

Belum lama ini, Macaulay Culkin tampil kembali di hadapan masyarakat dunia. Bertingkah sebagai Kevin tapi dalam versi dewasa, Macaulay memerankan karakter legendarisnya dalam film Home Alone untuk iklan Asisten Google, dilansir Okezone dari laman Fox News, Jumat (21/12/2018).

Dalam iklan yang rilis pada Rabu lalu, Macaulay atau Kevin yang sekarang berusia 38 tahun, kembali ke karakter masa lalunya sebagai anak laki-laki berusia 8 tahun yang cerdas. Tentu, dengan bantuan Asisten Google, dia dapat terbantu untuk memodernisasikan adegan-adegannya dari film yang rilis pada 1990 silam.

Mendapati kembali peran yang sudah sangat berlalu ini, Macaulay pun tidak tinggal diam. Dia membagikan video aksinya menjadi Kevin pada akun Twitter pribadi miliknya @IncredibleCulk.

“#Heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad,” cuit Macaulay, Kamis (20/12/2018).

Dalam iklan tersebut, Macaulay sungguh memerankan Kevin dan melakukan aksi seperti bocah yang cerdas menghadapi para penjahat. Dia mencukur rambut-rambut wajahnya, melompat di tempat tidur, dan menghias pohon Natal sambil meminta asisten mengatur pengingat untuknya.

Semua adegan, scene, properti yang digunakan dalam video iklan, bahkan sampai busana Macaulay diserasikan dan disamakan dengan Kevin dalam film Home Alone. Macaulay mengaku dia sangat tertarik saat diminta untuk berperan menjadi Kevin lagi.

(ady)