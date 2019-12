JAKARTA – Home Alone merupakan film keluarga yang kerap diputar pada perayaan Natal. Film ini pertama kali rilis di Amerika pada tahun 1990 dan tidak terasa tahun ini usianya menginjak 29 tahun.

Meski puluhan tahun, tapi film ini masih diminati penonton dan tak lekang dimakan zaman. Hal itu dibuktikan dengan terus diputarnya film Home Alone pada saat Natal atau memasuki liburan Tahun Baru.

Cerita ini soal si anak bungsu dari keluarga McCallister, Kevin (Macaulay Culkin) yang tak sengaja tertinggal keluarganya pergi liburan ke Paris.

Sebuah kejadian tak terduga dialami Kevin saat ia tinggal di rumah sendirian dan perampok hendak mengambil barang-barang di rumahnya. Namun aksi itu digagalkan Kevin dengan berbagai trik yang dilakukan di rumahnya.

Melansir Cheat Sheet, Home Alone menjadi film terlaris menjelang Natal sampai ia tergantikan dengan film terbaru, Grinch di tahun 2018. Selain itu, Okezone juga telah merangkum beberapa fakta lain dari Home Alone.

1. Box Office selama 12 minggu tahun 1990

Home Alone secara resmi dirilis pada 16 November 1990, namun kawasan Chicago lebih dulu menayangkan film ini seminggu sebelum debut mereka di bioskop.

Menyusul kesuksesan di Chicago, kepopuleran Home Alone berlanjut di Amerika jelang perayaan Natal. Setidaknya selama 12 minggu berturut-turut, film yang disutradarai Chris Columbus ini menduduki box office di Negeri Paman Sam tersebut.

Film ini meraup penghasilan di kawasan Amerika Utara senilai USD285 juta dan di seluruh dunia mendapatkan USD190 juta. Sehingga saat diakumulasikan menjadi USD475 juta.

2. Ulasan positif dari kritikus film

Home Alone mendapatkan ulasan beragam, namun sebagian besar diantaranya memberikan respons positif. Melansir Rotten Tomatoes, film yang didistribusikan 20th Century Fox ini mendapatkan 65 persen tomat segar dari kritikus film serta 80 persen respons positif dari penonton.

“Home Alone memberikan banyak tawa,” tulis Peter Rainer dari Los Angeles Times. Sementara dari para pemainnya, Culkin dianggap sebagai sosok yang menyenangkan, lucu dan gesit. “Catherine O’Hara juga memberikan energi yang bersemangat untuk para ibu,” imbuh Variety.

3. Sekuel Home Alone

Mengulang kesuksesan, film ini berlanjut ke sekuel Home Alone 2: Lost In New York (1992). Hampir semua pemain asal di film pertama terlibat kembali di sini

Sekuel ini melanjutkan film sebelumnya, di mana Kevin yang tertinggal saat liburan ke Paris meminta ganti agar liburan kali ini mereka pergi ke Florida. Sayang, Kevin justru salah naik pesawat dan menuju ke New York.

Saat menikmati fasilitas mewah yang didapatkannya dari kartu kredit sang ayah, Kevin bertemu dengan perampok di rumahnya. Sehingga mereka kembali terlibat perseteruan sengit.

Home Alone 2: Lost In New York mendapatkan USD170 juta di Amerika Serikat dan meraup USD359 juta di seluruh dunia.

Namun jauh berbeda dengan yang pertama, film ini mendapatkan 33 persen tomat busuk dari kritikus film dan hanya disukai sekitar 60 persen penonton.

Selain Home Alone 2, film ini melanjutkan prekuel ke Home Alone 3 (1997) dengan bintang utama Alex D. Linz. Namun di sini tidak ada lagi sosok keluarga Kevin, melainkan kisah baru dari bocah bernama Alex Pruitt.