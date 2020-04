SEOUL - Aktor Lee Byung Hun diketahui memboyong putranya ke lokasi syuting sang istri, Lee Min Jung. Momen tersebut, menurut seorang sumber, terjadi pada 9 April silam.

Berdasarkan penuturan sumber tersebut, seperti dikutip dari Allkpop pada Jumat (10/4/2020), Lee Byung Hun lebih dahulu menyapa para staf drama Once Again. Aktor Mr. Sunshine itu kemudian membagikan camilan dan minuman yang dibawanya khusus untuk kru.

Lee Byung Hun memang dikenal kerap mendatangi lokasi syuting aktris Boys Befor Flowes tersebut. Sebelumnya, dia juga sempat mendatangi lokasi syuting Fate & Furious dan Come Back Mister untuk mendukung sang istri.

Sementara itu, Lee Min Jung terlibat dalam drama akhir pekan KBS 2TV, Once Again. Drama tersebut cukup populer di Korea Selatan dengan rating tertinggi mencapai 28,1 persen. Di lain pihak, Lee Byung Hun akan segera menjalani syuting drama terbarunya, Here.

Drama yang skenarionya digarap Noh Hee Kyung itu akan mempertemukan Lee Byung Hun dengan sederet aktor besar lainnya. Han Ji Min, Shin Min Ah, Bae Sung Woo, dan Nam Joo Hyuk merupakan beberapa di antaranya.*

