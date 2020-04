JAKARTA - Musisi Glenn Fredly baru saja menghembuskan napas terakhirnya, yakni pada Rabu, 8 April 2020 sekitar pukul 18,57 WIB di Rumah Sakit Setia Mitra, Jakarta Selatan. Kepergian Glenn Fredly menghadap sang pencipta, diketahui lantaran sebelumnya suami dari Mutia Ayu ini mengidap penyakin radang selaput otak, alias meningitis, yang dikabarkan telah menyerangnya sejak Maret 2020 kemarin.

Meski kini Glenn telah tiada, karya-karyanya bagi industri musik tanah air tentu masih tetap terus melekat diingatan masyarakat. Terlebih, pria 44 tahun ini sudah berkecimpung di industri musik Indonesia sejak 25 tahun lalu, tepatnya pada 1995 dan menjadi vokalis dari grup musik Funk Section. Hingga di 1998, Glenn memutuskan untuk bersolo karier dan meluncurkan album perdananya bertajuk GLENN, hingga kini dirinya diketahui telah memiliki kurang lebih 10 album.

Berikut Okezone merangkum, diskografi Glenn Fredly dari 1998 hingga 2020 :

1. GLENN

Album pertama Glenn ini dirilis pada 26 Juni 1998 dengan tiga buah lagu yang cukup hits pada masanya, diantaranya, Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama. Dalam album berlabel Sony BMG Indonesia tersebut, sedikitnya ada sembilan buah lagu yang dibawakan oleh Glenn, untuk mewarnai industri musik tanah air.

2. Kembali

Dua tahun setelah album pertamanya dilempar ke pasaran, pada Januari 2000, Glenn kembali meluncurkan album bertajuk Kembali yang berisi delapan buah lagu, dan telah direkamnya sejak satu tahun sebelum perilisan. Dalam album tersebut, Kasih Putih dan Salam Bagi Sahabat menjadi lagu yang cukup dikenal masyarakat.

3. Selamat Pagi, Dunia!

Dirilis pada 2003, album ketiga Glenn nampaknya menjadi awal mula kesuksesannya di industri musik tanah air. Pasalnya, cukup banyak lagu yang hits dari album tersebut, diantaranya Terpesona feat Audy, Januari, Sekali Ini Saja, serta Pada Satu Cinta.

Kesuksesan album tersebut membuat pihak label mengeluarkan kembali album versi repackagae dengan tambahan empat buah lagu lain. Yakni Sedih Tak Berujung, Akhir Cerita Cinta, Habis, dan Cukup Sudah (versi baru).

4. Ost. Cinta Silver

Pada 2005, Glenn mendapat tawaran menarik untuk mengisi soundtrack dari sebuah film berjudul Cinta Silver. Film tersebut diketahui diperankan oleh Luna Maya, Restu Sinaga, Christian Sugiono, Catherine Wilson, dan juga Rima Melati.

Lagu yang paling populer dalam album tersebut diketahui berjudul You're My Everything, Kisah Romantis, Pantai Cinta, dan Pada Satu Cinta. Bahkan, lagu berjudul You're My Everythingg didapuk sebagai soundtrack utama dari film yang bersetting di Pulau Bali tersebut.

5. Aku & Wanita Tepat setahun setelahnya yakni 2006, Glenn kembali merilis album berjudul Aku & Wanita. Dalam album tersebut, Glenn diketahui sempat berduet dengan istri pertamanya, Dewi Sandra, dan membawakan lagu berjudul Belaian Sayang. Sayangnya, dari album tersebut, hanya lagu berjudul Tega dan Aku Cinta Padamu yang menjadi hits. Sementara 10 lagu lain, diketahui tak cukup laris dipasaran.

6. Happy Sunday Happy Sunday menjadi album Glenn selanjutnya yang berisi kurang lebih 13 buah lagu. Sama seperti album sebelumnya, tak banyak lagu yang hits dari album ini, hanya Happy Sunday dan Kisah Yang Salah, yang diketahui kerap terdengar di televisi ataupun radio kala itu. 7. Private Collection 2008, Glenn diketahui kembali merilis album bertajuk Private Collection dengan lagu populer berjudul Terserah. Dalam album tersebut, Glenn juga diketahui memasukkan lagu duetnya bersama Dewi Perssik, berjudul Hikayat Cintaku dengan genre musik dangdut. Glenn juga memasukkan lagu hitsnya yakni Januari dalam album tersebut. Bedanya, dalam album ini, Glenn diketahui berduet dengan pemain saksofon asal Amerika Serikat, Kenny G. 8. Lovevolution Masih dengan label musik yang sama, Glenn kembali merilis album bertajuk Lovevolusion dua tahun setelah Private Collection. Lagu yang paling terkenal dari album tersebut ialah Tersimpan dan Nyali Terakhir. 9. Luka, Cinta, dan Merdeka Album yang rilis di 2012 ini merupakan proyek kolaborasi antara Glenn dengan bang The Bakucakar. Dalam album tersebut, terdapat sedikitnya 12 lagu termasuk lagu yang dibawakan Glenn dalam film Rectoverso berjudul Malaikat Juga Tahu.

10. Romansa Ke Masa Depan Yang paling terbaru, Glenn merilis album bertajuk Romansa Ke Masa Depan. Berisi 14 buah lagu, Glenn sempat berduet dengan penyanyi cantik Ariel Tatum dan juga Tantowi Yahya. Selain memiliki 10 album utama hingga saat ini, bapak dari Gewa Atlanta Syamayim Latuihamallo ini juga memiliki sebuah album rohani dan album kompilasi. Ia bahkan diketahui juga mulai berkecimpung secagai seorang produser, yang memproduseri album milik Pasto, Yura Yunita, dan album kompilasi yang berisi beberapa musisi seperti Almarhum Dian Pramana Putra, Nikita Willy, Tompi, Fathdina, dan lain lain.