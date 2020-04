SEOUL - Tim produksi A Piece of Your Mind mengumumkan bahwa drama itu akan rampung lebih cepat dari jadwal semula. Mereka akan memangkas empat episode, sehingga menyisakan 12 episode.

"Guna memuaskan keinginan penonton, kami memutuskan untuk mempersingkat A Piece of Your Mind menjadi 12 episode saja," ujar The Unicorn selaku rumah produksi yang menggarap drama tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (8/4/2020).

Memangkas jumlah episode, menurut The Unicorn, akan mempercepat alur yang dinilai penonton terlalu lambat. "Dengan Moon Ha Won (Jung Hae In) berubah menjadi lebih manis pada Han Seo Woo (Chae Soo Bin) maka romansa mereka akan berkembang lebih cepat."

Alur cerita yang dinilai terlalu lambat berdampak pada rating A Piece of Your Mind. Drama ini memulai debutnya pada 23 Maret 2020, dengan rating 2,4 persen.

Bukannya naik, dalam perjalanannya A Piece of Your Mind tak mampu mendongkrak performanya di atas 2 persen. Terakhir, drama ini hanya meraih rating 1,4 persen pada penayangan 6 April 2020 dan 1,2 persen pada 7 April 2020.

Drama A Piece of Your Mind berkisah tentang Moon Ha Won, programmer artificial intelligence (AI) dan classical recording engineer bernama Han Seo Woo. Kisahnya tentang cinta yang tak berbalas.*

(SIS)